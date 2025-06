Estudo liga parasita de gatos a possíveis danos neurológicos em humanos

Um estudo recente publicado na revista PLOS Pathogens revelou que a infecção por um parasita amplamente disseminado, o Toxoplasma gondii, pode afetar seriamente a função cerebral, mesmo quando apenas uma pequena quantidade de neurônios é atingida. O parasita, geralmente contraído por meio do consumo de carne malcozida ou contato com fezes de gatos, é um dos mais bem-sucedidos do planeta e pode permanecer no organismo humano por décadas.

A pesquisa, conduzida por cientistas da Universidade da Califórnia em Riverside, analisou o comportamento de neurônios infectados em camundongos, tanto em células cultivadas em laboratório quanto em animais vivos. Os pesquisadores observaram que as células infectadas produziam menos vesículas extracelulares — estruturas responsáveis por transportar proteínas e sinais químicos entre células do sistema nervoso.

Essa redução afeta a comunicação entre os neurônios e os astrócitos, células de suporte essenciais para o equilíbrio químico no cérebro. “Mesmo um punhado de neurônios infectados pode alterar o ambiente neuroquímico de forma significativa”, explicou a imunologista Emma Wilson, autora principal do estudo. “Isso demonstra que essa comunicação intercelular é vulnerável à manipulação por parasitas.”

Além de reduzir a produção dessas vesículas, o T. gondii também alterou seu conteúdo, impactando a expressão genética dos astrócitos. Entre as consequências observadas, houve aumento de marcadores inflamatórios e diminuição na capacidade de remover excesso de glutamato do cérebro — um fator associado a convulsões e danos neurológicos graves.

Embora o estudo não tenha investigado diretamente efeitos comportamentais em humanos, os resultados ajudam a explicar como o parasita pode interferir na saúde cerebral de maneira sutil, mas potencialmente perigosa. A toxoplasmose é frequentemente considerada uma infecção leve ou assintomática, mas os achados sugerem que seus impactos podem estar sendo subestimados.

Atualmente, estima-se que entre 10% e 30% da população dos Estados Unidos esteja infectada pelo T. gondii, com taxas que chegam a até 80% em algumas regiões do mundo. O parasita é capaz de invadir quase todas as espécies de sangue quente, mas só se reproduz nos gatos, o que o torna especialmente prevalente em ambientes domésticos.