estudo-revela-fruta-que-ajuda-a-reduzir-gordura-abdominal-em-semanas

O consumo diário de abacate pode ajudar a reduzir a gordura abdominal em poucas semanas, segundo um estudo publicado no Journal of Nutrition.

A iniciativa contou com 105 pessoas com sobrepeso ou obesidade para avaliar os efeitos da fruta. Elas foram divididas em dois grupos: um comeu uma refeição com abacate por dia e o outro ingeriu algo com as mesmas calorias, mas sem abacate.

Após 12 semanas, os cientistas mediram a gordura visceral, que é aquela que fica ao redor dos órgãos. O grupo que comeu abacate teve menos gordura nessa região — especialmente as mulheres, que mostraram os melhores resultados.

Leia a notícia completa no portal Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.

