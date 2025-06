Estudo revela que dietas de baixa caloria podem elevar risco de depressão

Quem nunca se sentiu “para baixo” durante uma dieta? Agora a ciência confirma: um estudo publicado pela revista “BMJ Nutrition Prevention & Health”, com dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição dos Estados Unidos, revelou uma associação entre sintomas de depressão e dietas mais restritivas, especialmente aquelas com baixa ingestão de calorias ou nutrientes.

Entre 2007 e 2018, pesquisadores analisaram os hábitos alimentares e sinais de depressão em mais de 28 mil adultos americanos. Os participantes responderam a um questionário de saúde mental e o resultado mostrou que quem seguia dietas com pouca caloria ou com restrição de nutrientes apresentava níveis mais altos de “sofrimento emocional e físico”.

Cerca de 8% das pessoas que seguiam dietas restritivas relataram sintomas de depressão. O número pode parecer pequeno, mas já indica uma ligação. O estudo também mostrou que pessoas com sobrepeso ou obesidade tiveram sintomas mais fortes após esse tipo de dieta, especialmente os homens, que apresentaram mais sinais do que as mulheres.

Para completar, o estudo também analisou os tipos de sintomas: quem seguia dietas com poucas calorias apresentou mais sinais emocionais, como tristeza, desânimo e falta de prazer nas atividades. Já os que restringiam nutrientes relataram mais sintomas físicos, como dores no corpo, cansaço e preocupação excessiva com a saúde.

Em resumo, a maioria dos participantes do estudo não seguia nenhuma dieta, mas entre aqueles que adotavam restrições alimentares, especialmente os que estavam acima do peso, os sintomas de depressão foram mais frequentes. Além disso, o tipo de dieta também influenciou nos efeitos e reforçou a importância de buscar orientação profissional.