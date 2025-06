“Êta Mundo Melhor!” aposta em humor escrachado, pastelão e muitas trapalhadas

Sai o dramalhão de “Garota do Momento” e entra o humor escrachado, pastelão e trapalhadas hilárias em “Êta Mundo Melhor!”. A coluna teve acesso aos primeiros capítulos da continuação de “Êta Mundo Bom!”, que chega para ocupar a faixa das seis na Globo com tudo aquilo que o público espera de Walcyr Carrasco.

Logo de cara, a novela, que estreia no dia 30 de junho, vai investir pesado em situações que prometem gargalhadas — personagens fantasiados, cenas de lama, bolos na cara e até tinta azul escorrendo pela cabeça dos desavisados. Tudo para manter o tom leve que sempre foi marca registrada do autor.

Um dos momentos mais divertidos deve ser protagonizado por Ernesto (Eriberto Leão), que, para despistar os guardas e fugir com um bebê nos braços, vai surgir usando uma fantasia de canguru. A imagem do vilão suando dentro do traje já é considerada um dos destaques dessa fase inicial.

As confusões não param por aí. Celso (Rainer Cadete), em uma de suas atrapalhadas, vai acabar com um balde de tinta azul despejado na cabeça enquanto tenta resgatar o bebê de Candinho (Sergio Guizé), raptado por Zulma (Heloisa Périssé).

Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), por sua vez, vai encarar um pedaço de bolo na cara — em plena feira — ao tentar se entender com Maria Divina (Castorine), que promete mexer com o coração dele depois que ele levou um fora de Mafalda (Camila Queiroz).

Já Dita (Jeniffer Nascimento) protagoniza um momento digno de pastelão ao tropeçar e despencar em um lamaçal, acreditando ter visto Filomena (Débora Nascimento), que morreu num incêndio.

A vilania de Sandra (Flávia Alessandra) também não vai ficar de fora. Em uma cena que promete render memes, ela vai perder a cabeça no presídio ao ser avisada de que não terá direito ao banho de sol. Furiosa, Sandra atira a bandeja de comida em uma carcereira e berra: “Não sou igual às outras! Eu sou rica! Eu tenho direito!”.

Com essa mistura de humor, trapalhadas e situações escancaradas, “Êta Mundo Melhor!” promete repetir o sucesso da primeira saga de Candinho e garantir a diversão dos telespectadores.