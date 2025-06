“Eu pulei, mas o balão subiu com quem não conseguiu”, diz piloto após acidente em SC

O piloto Elves de Bem Crescêncio, responsável pelo balão que caiu em Praia Grande, Santa Catarina, concedeu entrevista ao “Fantástico” neste domingo (22/6). Ele relatou os minutos de terror vividos a bordo da aeronave que pegou fogo e deixou oito mortos e 13 feridos no último sábado (21/6).

O passeio, que deveria durar 45 minutos, terminou em tragédia poucos minutos após a decolagem. Ao todo, quatro vítimas morreram ao saltar e outras quatro foram carbonizadas.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Balão pega fogo durante passeio, cai e deixa ao menos 8 mortos em SC Foto: Reprodução Balão pega fogo durante passeio, cai e deixa ao menos 8 mortos em SC Foto: Reprodução Piloto mandou passageiros pularem para salvar vidas em queda de balão em SC, diz policial Foto: Reprodução Balão faz pouso em Sorocaba (Reprodução/Divulgação) Balão faz pouso em Sorocaba (Reprodução/Divulgação) Voltar

Próximo

Segundo a Polícia Civil, o incêndio começou em um maçarico no interior do cesto. Com a propagação rápida das chamas, parte dos passageiros conseguiu saltar durante o pouso forçado. No entanto, com a perda de peso, o balão subiu novamente com turistas ainda a bordo, antes de cair em chamas.

As imagens do interior do balão, divulgadas pelo programa, mostram os passageiros tentando conter o fogo com casacos e discutir o que fazer.

O piloto afirmou que ligou para o 190 e permaneceu no local colaborando com as autoridades. Os voos turísticos foram suspensos temporariamente na cidade.

A empresa Sobrevoar, responsável pelo passeio, afirmou seguir todas as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) que presta assistência às famílias. As investigações seguem em andamento.