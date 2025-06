EUA atacam Irã e Trump faz ameaça em pronunciamento: “Haverá tragédia”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu na noite deste sábado (21/6) os ataques realizados pelas forças americanas contra instalações nucleares no Irã. Segundo ele, a ofensiva aconteceu para “quebrar as pernas do Irã”. Durante pronunciamento transmitido diretamente da Casa Branca — que foi acompanhado pelo plantão da Globo, ao vivo — o político classificou a ação como de alta precisão.

No discurso, o presidente americano informou o objetivo dos ataques: “Destruir a capacidade nuclear iraniana para que eles deixem de ser uma ameaça nuclear e do terror. Isso é muito importante para o mundo. Os ataques foram espetaculares. Foi um grande sucesso contra essas instalações”.

Donald Trump falou dos ataques dos Estados Unidos contra o Irã neste sábado (21/6)

A operação militar das Forças Armadas dos Estados Unidos resultou no bombardeio de três instalações nucleares no Irã. Mais cedo, nas redes sociais, Trump detalhou a operação.

“Concluímos com sucesso nosso ataque às três instalações nucleares do Irã, incluindo Fordow, Natanz e Isfahan. Todas as aeronaves estão fora do espaço aéreo iraniano. Uma carga completa de bombas foi lançada sobre a principal instalação, Fordow. Todas as aeronaves estão retornando em segurança para casa. Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos! Nenhum outro exército no mundo poderia ter feito isso. Agora é a hora da paz! Agradecemos a sua atenção a este assunto”, escreveu. Em seguida, o presidente publicou uma imagem da bandeira dos Estados Unidos.