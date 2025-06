EUA entram no conflito e atacam instalações nucleares no Irã, anuncia Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em uma postagem em seu perfil no Truth Social que os Estados Unidos realizaram um ataque bem-sucedido contra três instalações nucleares no Irã neste sábado (21)), incluindo Fordow, Natanz e Esfahan.

Trump afirmou que todos os aviões já haviam saído do espaço aéreo iraniano e que a carga completa de bombas foi lançada no principal site, Fordow. Trump parabenizou os militares americanos, destacando que “não existe outro exército no mundo capaz de realizar tal missão”, e concluiu com um apelo: “Agora é o momento para a paz”.

