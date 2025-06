EUA pedem à China que impeça o Irã de fechar Estreito de Ormuz

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, solicitou neste domingo (22) à China que incentive o Irã a não fechar o Estreito de Ormuz após Washington realizar ataques a instalações nucleares iranianas.

Os comentários de Rubio no programa “Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo”, da Fox News, foram feitos após a Press TV do Irã noticiar que o parlamento iraniano aprovou uma medida para fechar o Estreito de Ormuz, por onde flui cerca de 20% do petróleo e gás do mundo.

“Eu incentivo o governo chinês em Pequim a contatá-los sobre isso, porque eles dependem fortemente do Estreito de Ormuz para seu petróleo”, declarou Rubio, que também atua como conselheiro de segurança nacional.

“Se fizerem isso, será outro erro terrível. É suicídio econômico para eles se fizerem isso. E temos opções para lidar com isso, mas outros países também deveriam estar considerando. Isso prejudicaria as economias de outros países muito mais do que a nossa.”

Rubio afirmou que uma medida para fechar o estreito seria uma escalada massiva que mereceria uma resposta dos EUA e de outros países.

A embaixada chinesa em Washington não comentou imediatamente.

Autoridades americanas alegaram que o ataque “obliterou” as principais instalações nucleares do Irã usando 14 bombas anti-bunker, mais de duas dúzias de mísseis Tomahawk e mais de 125 aeronaves militares.

Os ataques marcam uma escalada no conflito em curso no Oriente Médio.

Teerã prometeu se defender. Rubio alertou neste domingo contra retaliações, dizendo que tal ação seria “o pior erro que já cometeram”.

Ele acrescentou que os EUA estão preparados para dialogar com o Irã.