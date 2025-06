EUA: “Qualquer ataque do Irã será enfrentado com ações devastadoras”

A representante dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU) frisou que o Irã não pode ter armar nucleares. A embaixadora Dorothy Shea disse, em reunião do Conselho de Segurança da ONU deste domingo (22/6), que o país do Oriente Médio “esconde o programa nuclear”.

“O regime iraniano não pode ter armas nucleares. Qualquer ataque iraniano, será enfrentado em ataques devastadores”, disse Shea. Os EUA atacaram três bases nucleares do país persa.

“O Irã escondeu o seu programa nuclear e fugiu de recentes negociações. Chegou o momento de os Estados Unidos, na defesa de seus aliados, dos nossos cidadãos, dos nossos interesses, agir de forma decisiva. O regime iraniano não pode ter uma arma nuclear”, completou a estadunidense.

“Esse conselho de olho na paz precisa obrigar o Irã a acabar com seu esforço de acabar com Israel há 40 anos, de acabar com seu programa nuclear, de negociar paz e não ameaçar mais Israel”, finalizou.

Ataque dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que as tropas norte-americanas bombardearam três instalações nucleares no Irã, nesse sábado (21/6).

no Irã, nesse sábado (21/6). O ataque ocorreu em meio à escalada dos conflitos entre o país do Oriente Médio e Israel.

O conflito entre os dois países escalou na madrugada de 13 de junho, quando as Forças de Defesa de Israel (FDI) atacaram o centro do programa nuclear iraniano e líderes militares na capital Teerã.

O governo iraniano reagiu com ataques em retaliação poucas horas depois, o que aumentou o risco de uma nova guerra na região.

Fordow, uma das estruturas subterrâneas afetadas, tem capacidade para operar 3 mil centrífugas para enriquecimento de urânio, segundo estimativas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o programa da Organização das Nações Unidas (ONU) para assuntos nucleares.

Reação do Irã

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste domingo que os Estados Unidos traíram a diplomacia e que o país do Oriente Médio responderá aos ataques norte-americanos “com base no legítimo direito à autodefesa”.

“A porta para a diplomacia deve permanecer aberta, mas esse não é o caso agora. […] Meu país tem sido atacado, agredido, e temos de responder com base em nosso legítimo direito à autodefesa”, ressaltou o chanceler.

O ministro deu as declarações durante coletiva de imprensa em Istambul, na Turquia. Ele pontuou que, antes do ataque dos EUA, Israel e Irã estavam “em meio a uma negociação diplomática”.

“Estávamos no meio de negociações com os Estados Unidos, quando os israelenses explodiram tudo. […] E, mais uma vez, [nesse sábado] estávamos no meio de conversas e negociações com os europeus, há apenas dois dias em Genebra [na Suíça], quando os americanos decidiram explodir tudo”, declarou o chanceler.