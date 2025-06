EUA recomenda que americanos não visitem cidades do Distrito Federal

A Embaixada dos Estados Unidos (EUA) no Brasil atualizou, nesta sexta-feira (30), o alerta de viagem ao Brasil para turistas dos EUA: uma das recomendações é que não visitem Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá, no Distrito Federal.

A justificativa é que há um aumento do risco de sequestro no país e que por isso a embaixada precisou atualizar as recomendações de segurança para cidadãos americanos.

“Atualizado para informar indicador de risco de sequestro. Exerça maior cautela no Brasil devido ao crime e sequestro. Algumas áreas apresentam risco maior”, diz o documento.

As quatro regiões do DF estão na lista desde 2018. A Rodoviária do Plano Piloto, que era mencionada anteriormente, não aparece desta vez.

A embaixada foi questionada sobre a manutenção dos locais no aviso de 2025, mas a representação diplomática afirmou que não comenta sobre assuntos relacionados à segurança. O texto, publicado em português e chamado “Aviso de Viagem”, é atribuído ao Departamento de Estado norte-americano, órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Ainda de acordo com documento publicado no site oficial da embaixada, funcionários do governo dos EUA que trabalhem no Brasil devem obter autorização especial para ir as quatro regiões entre 18h e 6h.

Recomendações da embaixada sobre o Brasil

Além do Distrito Federal, entre outros pontos, a embaixada americana:

afirma que as atividades de gangues e do crime organizado são “generalizadas” no país e frequentemente ligadas ao tráfico de drogas

recomenda aos americanos que não se dirijam a favelas, mesmo em visitas guiadas;

recomenda aos americanos que não se desloquem para as regiões administrativas do Distrito Federal, nas redondezas de Brasília (funcionários só poderão ir com autorização).

No trecho em que a embaixada faz um “resumo do país”, o Brasil é descrito como um local com crimes violentos – assassinato, roubo à mão armada e roubo de carros – que podem ocorrer em áreas urbanas, de dia e de noite. Em seguida, a embaixada afirma que agressões físicas, com uso de sedativos e drogas colocadas em bebidas, são “comuns” no Brasil.

“Criminosos visam estrangeiros por meio de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Funcionários do governo dos EUA são aconselhados a não usar ônibus municipais no Brasil devido ao sério risco de roubo e agressão, especialmente à noite”, aponta a embaixada.

Nesse contexto, a embaixada faz uma série de recomendações aos cidadãos americanos que viajarem ao Brasil, entre as quais:

preparar um plano para situações de emergência

não exibir objetos valiosos, como relógios caros ou joias

desenvolver um plano de comunicação com a família

O que diz a Secretaria de Segurança Pública

“O Governo do Distrito Federal (GDF) reafirma seu compromisso com a segurança pública e destaca que, em 2024, o DF alcançou os melhores indicadores de redução da violência dos últimos 48 anos. A taxa de homicídios registrada foi de 6,8 por 100 mil habitantes, o menor índice desde 1977 — patamar compatível com o de estados norte-americanos.