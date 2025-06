EUA: spa de brasileiro é associado a 10 casos de botulismo pós botox

Autoridades de saúde do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, investigam o spa de um brasileiro por associação a 10 casos de botulismo iatrogênico após a aplicação de botox. A Rodrigo Beauty, dirigida por Rodrigo Siqueira, fica na cidade de Milton.

A condição é rara e séria, e acontece quando a toxina botulínica é usada em excesso e se espalha para além do local de injeção. Os principais sintomas são visão dupla ou borrada, fala embolada, dificuldade para respirar e para engolir, e olhos pesados. O quadro pode evoluir para fraqueza muscular e até causar a morte.

O departamento de saúde pública do estado pede para que todas as pessoas que receberam botox na clínica entre 1°/5 e 4/6 procurem um médico imediatamente, mesmo se não estiverem com sintomas.

“O reconhecimento rápido e tratamento podem melhorar bastante as chances de melhora”, diz o órgão em comunicado à imprensa.

