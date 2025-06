EUA: tomates contaminados são recolhidos por apresentar riscos à saúde

Foi detectada uma contaminação potencial por Salmonella em tomates que foram distribuídos em três estados dos Estados Unidos. A Food and Drug Administration, agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, atualizou um recall em alerta severo para consumo deste alimento, por conta das “consequências adversas graves à saúde ou morte”.

Os tomates contaminados que apresentam risco à saúde dos consumidores foram enviados entre 23 e 28 de abril para a Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul com o nome H&C Farms Label. Os produtos foram vendidos em embalagens pequenas, de três unidades, e grandes, de até 11 quilos.

De acordo com o jornal New York Times, é improvável que consumidores encontrem tomates frescos do lote recolhido, mas as bactérias podem sobreviver por semanas em ambientes secos e meses em ambientes úmidos, como o congelador.

Até o momento, a fonte da contaminação não foi identificada. A exposição à Salmonella, uma bactéria, pode ser mortal, sobretudo em adultos com mais de 65 anos, crianças menores de 5 anos e pessoas com sistema imunológico comprometido, que apresentam maior risco de doenças graves.

A exposição à bactéria, geralmente proveniente de alimentos contaminados, adoece mais de um milhão de pessoas nos Estados Unidos a cada ano e é responsável por mais de 400 mortes anualmente.

