ex-amante-de-payet-diz-que-jogador-quer-fugir-em-meio-a-processo

Larissa Ferrari denunciou, pelo Instagram, que Dimitri Payet, do Vasco da Gama, está tentando fugir do processo movido por ela. A influenciadora acusa o jogador de violência sexual, psicológica e física durante o relacionamento. O atleta não deve mais jogar pelo clube carioca, já que seu contrato se encerra no final de julho.

Pelo Instagram, Larissa denunciou a situação. “Não vou desistir, sei de toda verdade e tudo o que aconteceu. De tudo o que me causou e causa ainda. Vai simplesmente fugir? Que o Dimitri era um frouxo eu já tinha percebido. Mas agora, fugir para França, no meio de um processo? E agora simplesmente não vai voltar mais porque vai rescindir o contrato com o Vasco?”, detonou ela.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Prints divulgados por Larissa Ferrari mostram os desejos de Dimitri Payet

2 de 6

Dimitri Payet e Larissa Ferrari

Reprodução 3 de 6

Ex-amante de Payet, do Vasco,

Instagram/Reprodução 4 de 6

Dimitri Payet e Larissa Ferrari

Reprodução 5 de 6

Ex de João Kléber expõe fetiche de Dimitri Payet: “Achei nojento”

Instagram e Divulgação/Reprodução 6 de 6

Veja o “casamento” de Payet, do Vasco, com a amante

Instagram/Reprodução

Leia também

Relembre o caso de Payet e Larissa

A advogada Larissa Ferrari revelou ter vivido um relacionamento de sete meses com Dimitri Payet, do Vasco.

Após o fim da relação, ela denunciou o jogador por agressão psicológica, verbal e física, além de ameaças.

A advogada registrou dois boletins de ocorrência: um no Paraná e outro no Rio de Janeiro.

Segundo Larissa, o meio-campista “sentia prazer” em humilhá-la e chegou a obrigá-la a beber a própria urina.

“Eu cheguei a fazer sim [beber urina], foi quando ele sentiu ciúmes do Paulinho, do Palmeiras, e para provar meu amor, ele queria que eu me humilhasse”, disse ela.

Em prints, Payet admitiu ter sido passivo em relação sexual com amante

O jogador de futebol Dimitri Payet, que atualmente joga no Vasco da Gama, surgiu em novos prints com mais revelações sobre o relacionamento com a amante Larissa Ferrari. Segundo as imagens, o atleta francês celebrou ter sido passivo nas relações sexuais com a modelo.

Após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ter negado um pedido de medida protetiva contra o jogador, a modelo divulgou prints no Instagram mostrando que Payet gostava de ser penetrado.

“Adorei como você me comeu ontem à noite”, escreveu o atleta do Vasco em um trecho da conversa. Em outra parte, Payet fala sobre a intensidade de Larissa Ferrari durante os momentos em que ele recebia penetrações anais. Confira!

Anteriormente, na relação, o jogador francês Dimitri Payet, do Vasco, confirmou o relacionamento extraconjugal, mas negou qualquer agressão contra Larissa. O atleta também deu detalhes das práticas sadomasoquistas entre eles e disse que “beber urina” era algo comum entre o casal.

Payet prestou depoimento à DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A coluna Fabia Oliveira teve acesso exclusivo ao depoimento do francês, que é casado e tem quatro filhos.

No seu depoimento, o francês confirmou que conheceu Larissa por meio das redes sociais e que, em mensagens privadas, a advogada “passou a mandar vídeos íntimos e conversar sobre assuntos relacionados a sexo”.

O jogador também confirmou que o relacionamento entre eles era “pautado pela prática sadomasoquista” e que praticavam esse tipo de ato tanto virtualmente quanto pessoalmente, todos de forma “consensual”, garantiu o atleta. Ele negou que tenha submetido Larissa Ferrari a tratamento violento ou humilhante.