Ex-astro mirim da Globo se assumiu gay em dura confissão

Esse astro mirim que vamos expor tinha apenas 10 aninhos quando fez uma novela na Globo ao lado de Sandy Leah.

Leia também

Mas hoje em dia, ele se assumiu gay para todos e expôs sua duríssima confissão ao público e também a superação.

De acordo com reportagem do jornal EXTRA, em setembro de 2020, e confirmado em apuração dos especialistas em famosos do portal TV FOCO, Netinho Alves abriu o peito.

Leia a reportagem completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.