Ex-atriz da Globo anuncia nova profissão após 5 anos afastada das telas

A Eleonora de “Senhora do Destino”, Mylla Christie, está vivendo uma nova fase profissional: como proprietária de imobiliária no bairro Jardins, em São Paulo, ao lado do seu marido, o empresário Paulo Luis Satori. Ela está longe das telas desde 2020.

A novidade foi anunciada na rede social nas últimas semanas. “Você deve me conhecer como atriz e deve ter me visto em personagens como a Jéssica de “Meu Bem, Meu Mal”, Eleonora de “Senhora do Destino” e Verônica de “As Aventuras de Poliana”, mas agora eu sou corretora de imóveis de alto padrão”, informou no Instagram.

A ex-atriz explicou que há algum tempo planejava focar na área que são “apaixonados”. O casal já trabalhava no ramo, comprando casas com potencial de valorização, ou seja, revendendo por um valor mais alto.