Ex-atriz pede socorro em desabafo chocante: “Cheia de bicho” e sem comida

Cristina Mortágua, que ficou famosa nos anos 1990 como símbolo sexual e depois participou de A Fazenda, deixou seguidores em estado de alerta após uma série de postagens perturbadoras nas redes sociais nesse domingo (28 de junho de 2025). Em meio aos desabafos, ela falou sobre depressão profunda, relatou viver em condições precárias e disse estar à beira de tirar a própria vida.

“Gostaria de pedir ajuda, pois não tenho como ficar na casa que estou. Tenho sensibilidade sensorial, estou passando por violência psicológica. Preciso de um lugar pra ficar. Posso ser faxineira de igreja e de convento em troca de moradia, alimentação e medicação”, escreveu ela.

Cristina também pediu abrigo para ela e seu cachorro, Pito, dizendo que não aguenta mais permanecer onde está. “Eu preciso sair daqui, senão eu vou enlouquecer ou vou dar cabo na minha vida. Eu posso mostrar o que está acontecendo se algum jornalista sério vier aqui”, afirmou.

Nas mensagens, ela revelou ainda estar com uma infecção grave há dois meses. “Estou apodrecendo”, disse, ao pedir doações via Pix para conseguir ir ao hospital. “Não consigo ficar de pé”, escreveu.

O filho de Cristina, Alexandre Mortágua, informou ao portal Leo Dias que a situação é real e confirmou que a mãe não teve sua conta invadida. “O que sei é que a ambulância foi chamada pra casa da minha avó e a patrulha do idoso também”, disse. Cristina vive com a mãe em um apartamento no Rio de Janeiro.

Pedidos desesperados e relatos chocantes

Em outro trecho, Cristina fez um pedido inusitado: “Por favor, quem fizer parte da seita de satanás e quiser ajudar, será bem-vinda. Eu não tenho a quem recorrer. 150 reais para eu comprar remédios e um quarto para eu dormir. Eu dou todos os meus órgãos desde que me matem o mais rápido possível. Eu preciso morrer. Não consigo mais viver”.

A ex-modelo também mencionou estar sem acesso à comida e acusou o advogado do ex-marido de envenená-la. “Ele colocou droga na minha bebida […] Socorro, estou apodrecendo”, declarou.

O desabafo terminou com um relato assustador. “Estou podre, cheia de bicho… essa casa está cheia de baratas e ratos e ninguém pode fazer nada sem a dona da casa autorizar. O rato me mordeu”, completou.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.

Se você ou alguém que você conhece está passando por dificuldades e precisa de apoio, por favor, entre em contato com o CVV (Centro de Valorização da Vida). Ligue para 188 ou acesse o site www.cvv.org.br para conversar com voluntários de forma anônima e gratuita. Eles estão disponíveis 24 horas por dia para oferecer suporte emocional.