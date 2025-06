ex-bbb-alane-dias-se-derrete-por-francisco-gil-e-comenta-sobre-namoro-discreto

Alane Dias, ex-sister do “BBB24”, confinamento milionário da Globo, está apaixonadíssima por Francisco Gil. A atriz e influenciadora digital está namorando o filho da cantora Preta Gil, que também segue os passos da mãe na música, como vocalista do trio Gilsons. Sem esconder os sentimentos pelo intérprete da MPB, a jovem fez questão de elogiar o carioca e revelar se o atual relacionamento está fazendo bem a ela. A união foi confirmada pela personalidade da mídia em maio, com uma legenda romântica e um clique dos pombinhos no Instagram.

“Ele é maravilhoso!”, disse Alane para o Gshow se referindo ao parceiro. Com passagem pela casa mais vigiada do Brasil, fez um balanço sobre o apoio que recebe do público, principalmente agora na fase comprometida: “Sou aberta às energias positivas. Fico feliz em saber que os meus fãs, as pessoas que gostam de mim, torcem por mim em vários âmbitos da minha vida, inclusive na pessoal. Sempre recebo esse carinho sorrindo. E uma das coisas que me fazem sorrir bastante é o meu relacionamento. Então, vejo que as pessoas torcem por mim e fico muito feliz! Acolho todo esse amor”.

A semifinalista do reality com anônimos e artistas, contou que ficou surpresa quando deixou a atração, comandada por Tadeu Schmidt: “Eu fiquei chocada com a quantidade de pessoas que vinham falar comigo, quando saí do programa. Eu tinha muito medo lá dentro (da disputa), de não estar fazendo a coisa certa. Sempre sonhei em ter o reconhecimento através da minha carreira e que não tivesse a ver com a minha vida pessoal. Falava muito de Belém no programa e sempre quis representar o Pará da melhor forma. Ver que as pessoas de lá têm um amor muito grande por mim e se identificam comigo é uma sensação de missão cumprida. Saber que a criança do Norte está assistindo a outra mulher do Norte, com tanta visibilidade e referência, é maravilhoso!”.

A dançarina e o neto de Gilberto Gil já haviam sido flagrados no Carnaval em clima de romance e, posteriormente, em eventos no Rio. Não demorou muito e realizaram juntos uma viagem para Fortaleza, esquentando a temperatura no Ceará. Para finalizar, bem coladinhos, aproveitaram o show do avô na Grande São Paulo. Sem conseguir esconder, trocaram beijos em uma praia da Cidade Maravilhosa e, depois disso tudo, já estava mais do que claro: assumidos, carregam uma legião de admiradores na web, ganhando também a torcida de famosos e parentes.