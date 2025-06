Ex-BBB Laís Caldas estava grávida? “Filho” com Gustavo Marsengo deu confusão

A médica e ex-BBB Laís Caldas virou assunto nesta semana ao confessar à Contigo! que gostaria de ter feito algumas coisas diferentes em sua edição do reality. Algumas pessoas, porém, entenderam errado e acharam que a doutora disse que se arrepende de ter entrado no programa, o que a fez se defender nas redes sociais.

Mas a verdade é uma só: a médica não se arrepende de ter feito parte da 22ª edição do programa até porque, caso não tivesse entrado, ela não teria conhecido seu namorado, Gustavo Marsengo. Inclusive, alguns internautas relembraram que ela estava “grávida” ex-brother. Como assim?

Calma, vamos explicar. No ano passado, o participante Vyni publicou uma foto beijando a barriga da ex-sister. “Que venha com saúde”, escreveu o jovem na legenda. Acontece que o clique foi feito em uma comemoração de nove meses de namoro de Laís e Gustavo e foi apenas uma brincadeira.

Na época, a ex-BBB precisou se explicar. “Gente, eu cheguei em casa, abri meu celular e estava uma loucura! A gente descobriu que ia ser papai e mamãe pela internet, assim, do nada“, brincou ela. Gustavo, que estava do lado, completou: “O bom é o comprometimento com a verdade”.

“Gente, nove meses de namoro”, explicou a médica. O namorado também reforçou: “Nove meses de namoro, não de gestação.

ENTENDA A CONFUSÃO

Ex-participante do BBB 22, Laís Caldas (32) tirou um tempo neste domingo, 7, para rebater comentários a criticando por ter falado sobre arrependimento em ter participado do reality global. Nas redes da Contigo!, a médica se defendeu dos ataques e esclareceu a situação.

“Se não tivesse participado, nem seria notícia hoje“, disparou um internauta. “O povo só conhece ela por causa do BBB, se ela não tivesse participado ninguem saberia quem ela é“, apontou uma segunda. “Você só é vista porque participou do BBB. Quem era Laís antes do BBB? E ainda foi feia a participação“, detonou outro.