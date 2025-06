Ex-braço-direito detona Ana Hickmann: “Calúnias e mentiras”; assista

Quase 2 anos depois, as polêmicas envolvendo a separação de Ana Hickmann e Alexandre Correa continua rendendo. No domingo (8/6), Claudia Helena, ex-braço-direito da apresentadora da Record, apareceu no Instagram para contar que estava deixando o apartamento onde morava por não ter condições de pagar. Além disso, ela fez um desabafo e contou que não recebeu os dias trabalhados e a rescisão.

“Oi, gente, tudo bem? Estão vendo esse apartamento aqui? Eu entrei nele em outubro de 2023, um mês e meio antes de acontecer toda aquela confusão na vida do Alexandre Correa e da Ana Hickmann”, começou.

E seguiu com seu relato: “E eu não sei da onde a Ana Hickmann tirou, que ela falou pra mãe do Alexandre, dona Maria Helena, que o Alexandre tinha comprado esse apartamento pra mim, não sei. Mais uma das suas mentiras pra cima de mim”, disparou.

Saída do apartamento

Logo depois, Claudia Helena detalhou: “Então, assim, hoje, dia 8 de junho de 2025, tô devolvendo esse apartamento porque não tenho condições de pagar mais. Devolvendo, inclusive, com multa. Porque a Ana me tirou o direito de continuar minha vida profissional, com todas as calúnias, mentiras e acusações que ela faz, indevidas, ao meu respeito”, queixou-se, antes de completar:

“Que eu desviei dinheiro, que até hoje nada foi provado e não vai ser porque não existiu isso. E, pra deixar bem claro, ela não precisava continuar comigo, se ela não estava satisfeita com meus serviços, ela podia ter me mandado embora”, afirmou.

Falta de pagamento

Ainda na publicação, a ex-braço-direito de Ana Hickmann voltou a dizer que tudo o que tem sido dito sobre ela se trata de invenções: “Agora, o que ela não podia era contar mentira nem caluniar, a ponto de não querer que eu recomece minha vida. Eu tenho 58 anos, trabalhei muito pro sucesso dela e acho que o mínimo que eu esperava era uma consideração”, comentou.

No fim, ela denunciou: “Nem os dias trabalhados eu recebi. Eu fui mandada embora em novembro de 2023 e ela não pagou os 17 dias meus de trabalho nem minha rescisão. Esse vídeo é só pra deixar registrados a injustiça, a calúnia e os danos morais que Ana Lúcia Hickmann causou na minha vida”, encerrou.