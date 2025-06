Ex-Comandante da Marinha revela o que foi discutido com Bolsonaro em reunião no Alvorada

Em depoimento nesta quarta-feira (10/6) ao Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, forneceu novos detalhes sobre uma reunião realizada no Palácio da Alvorada em 7 de dezembro de 2022, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais. A reunião, que contou com a presença do então presidente Jair Bolsonaro (PL), discutiu o cenário político e social do país naquele momento.

Garnier afirmou que durante a reunião, foi apresentada uma análise do cenário político e social em uma tela de computador, incluindo a possibilidade de implantação de um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). No entanto, ele negou ter visto qualquer minuta ou documento relacionado a essa proposta e enfatizou que não houve deliberações concretas sobre ações futuras.

O ex-comandante também abordou a questão dos acampamentos militares espalhados pelos quartéis, negando que a hipótese de novas eleições tenha sido discutida na reunião. Segundo Garnier, as Forças Armadas não encontraram indícios de fraude nas urnas eletrônicas, embora Bolsonaro tenha mencionado questões jurídicas relacionadas à condução das eleições.

Além disso, Garnier foi questionado sobre uma reunião no Ministério da Defesa em 14 de dezembro de 2022, convocada pelo então ministro Paulo Sérgio Nogueira. Ele descreveu a reunião como “estranha”, afirmando que não houve apresentação de documentos e que o encontro foi encerrado abruptamente devido a desentendimentos entre os presentes.

A investigação continua no STF, com o ministro Alexandre de Moraes conduzindo os trabalhos. A revelação de Garnier sobre a reunião no Alvorada e as discussões sobre a GLO e o cenário político nacional traz novos elementos para a compreensão dos eventos que se seguiram a eleição presidencial de 2022.