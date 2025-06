Ex de MC Brisola expõe prints e imagens após ser ameaçada com fuzil

A modelo e influenciadora Michelle Heiden, de 31 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (2/6) para desabafar sobre sua relação com o funkeiro MC Brisola. O artista foi detido na madrugada deste domingo (1º/6) em São Paulo acusado de agredir a ex-namorada. Ela expôs imagens, vídeos e prints de conversas para reforçar as acusações de agressão e ameaça contra o famoso.

“Com a maior vergonha e maior humilhação da minha vida eu venho desmascarar a pessoa mais mentirosa, sem caráter, podre, suja, que é esse Silas”, disse Michelle na gravação. Silas Rodrigues Santos é o nome de batismo de MC Brisola, que só no Instagram tem mais de 3,6 milhões de seguidores.

Agressões e ameaças

Nos stories do Instagram, a modelo afirmou que foi agredida e ameaçada de morte pelo funkeiro, que teria em casa três armas, entre elas, um fuzil. “Ele me agrediu sim, todos os hematomas que eu tenho, no meu braço, minha mão, no pé… Esse cara não tem caráter, não tem valor, mente pra todo mundo, engana todo mundo”, lamentou Michelle.

A ex-namorada de MC Brisola ainda expôs imagens de armas que seriam do artista. “Durante a agressão, ele olhou pra minha cara e disse assim: ‘Eu não vou te bater, eu vou te matar’. Ele tem três armas em casa, um fuzil e mais duas que eu não sei o nome. Eu conheço o Silas. Ele mata. Ele teria coragem de me matar”, chorou a modelo.

Michelle também desmentiu o cantor, dizendo que nunca o procurou em sua casa, como ele afirmou em comunicado. “Eu nunca fui ao apartamento do Silas depois que nós terminamos. Essa denúncia, eu já devia ter feito há muito tempo, eu implorava pra ele me deixar em paz”, disse.

Em seu relato, a modelo e influenciadora também chamou o ex de “bêbado e alcoólatra”. “Teve um dia que ele bebeu tanto, que ele deu um tiro na própria mão, e a idiota aqui ficou com ele seis dias na UTI cuidando dele. Ele mentiu pra mim, falando que tinha parado de beber”, disse.

MC Brisola

A modelo Michelle Heiden

A modelo Michelle Heiden

MC Brisola é detido em SP após briga com modelo

A modelo Michelle Heiden

Michelle Heiden e MC Brisola

Prints

Nas redes, Michelle publicou ainda prints que seriam de conversas dela com MC Brisola. “Chega de me fazer mal, não acredito em uma palavra sua”, escreveu a influenciadora. “Caramba meu, chega de brigar. Eu não vou te fazer mal, eu prometo não mentir. Quero ser o seu parceiro de quando você me conheceu”, respondeu o funkeiro.

Em outro print, MC Brisola diz que ama a influenciadora e que ela é a mulher de sua vida. Michelle, porém, não responde. “Amor não fica longe por favor. Eu sei que te amo muito. Você é a mulher da minha vida”, escreveu. “Me perdoa vida. Meu maior castigo é ficar longe de você. Não fica longe, me responde pelo menos”, pede o cantor.

Já em mensagem privada no Instagram, Michelle pede que o funkeiro não a procure mais. “Nunca mais na sua vida me mande mensagem. Eu vou tomar outras medidas contra você. Você é a pior espécie que eu vi na minha vida. Você vai pagar caro”, promete a influencer.

Se pronunciou

Por meio de uma nota oficial, MC Brisola se pronunciou e rebateu as acusações da ex-namorada, a modelo Michelle Heiden. No texto, assinado pelo advogado Lucas Daniel Collantoni, o artista disse que a ex-companheira “invadiu” sua casa e que tentou agredi-lo. O funkeiro disse, ainda, que não revidou”. Leia o texto abaixo:

“Em respeito à verdade e diante das informações que vêm sendo disseminadas de forma parcial, a defesa de SILAS, conhecido artisticamente como MC BRISOLA, vem a público esclarecer os fatos ocorridos na data de ontem.

Após inúmeras tentativas de contato não correspondidas, a ex-companheira do artista compareceu, de forma não anunciada e sem autorização, à sua residência particular, onde ele se encontrava acompanhado. Ao deparar-se com a situação, ela teve um comportamento agressivo, partindo fisicamente para cima de SILAS, com incentivo de duas amigas que a acompanhavam.

Mesmo sendo vítima de agressões, SILAS em nenhum momento reagiu ou revidou, mantendo postura passiva e evitando qualquer escalada de violência. Ainda assim, o artista sofreu múltiplos ferimentos, os quais estão devidamente documentados. Por outro lado, a ex-companheira não apresenta quaisquer lesões, o que reforça a condição de vítima de SILAS diante dos fatos.

Imediatamente após o ocorrido, SILAS dirigiu-se espontaneamente à unidade policial. competente, onde prestou esclarecimentos e registrou boletim de ocorrência por agressão física, tomando todas as providências cabíveis no âmbito criminal.

Por orientação de sua defesa, SILAS manterá sua colaboração com as autoridades para que os fatos sejam apurados de forma justa e transparente, preservando sua integridade moral, física e profissional. Reiteramos a confiança nas instituições e no devido processo legal, e repudiamos toda e qualquer tentativa de inversão de valores ou exposição indevida de sua imagem.”

Entenda o caso