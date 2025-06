Ex-deputada Perpétua Almeida é atacada por vespas durante visita à cafezal no interior do Acre

A professora e ex-deputada Perpétua Almeida realizou uma visita a um cafezal de produtores rurais de Senador Guiomard, no interior do Acre. No caminho, ela e o grupo que partiam para o local foram surpreendidos por um ataque de vespas, comumente chamadas no Acre como “cabas”.

Demonstrando não estar preocupada com a situação, ao contrário de todas as outras pessoas que estavam com ela, Almeida destaca que o momento foi um verdadeiro “presente grego”, que deixou marcas em seu pescoço.

“Eu senti bem por aqui assim. Ó isso aqui é caba nos meus cabelos. Misericórdia. Mas elas não me ferraram não, elas tentaram mas meu cabelo não deixou”, comentou Perpétua.

A “Caba”, que a ex-deputada se refere, é um nome popular para vespas, especialmente em algumas regiões do norte do Brasil. É um termo de origem tupi que também pode ser usado para se referir a marimbondos, que são um tipo específico de vespídeo.

Veja o vídeo: