Ex e amigos: Gianecchini presta homenagem a Marília Gabriela no aniversário

Reynaldo Gianecchini usou as redes sociais neste sábado (31/5) para parabenizar Marília Gabriela, que completou 77 anos. O ator publicou uma sequência de fotos antigas ao lado da jornalista e apresentadora, com quem foi casado entre 1999 e 2006.

Na legenda da publicação, o galã escreveu: “Hoje é dia dela, a mais incrível de todas!! Loviú forever [Te amo para sempre], baixinha!”. Marília Gabriela respondeu à declaração do ex-marido com carinho: “Te amo, bonitinho, muito!”.

As imagens compartilhadas mostram momentos do casal ao longo dos anos, incluindo registros do período em que Gianecchini enfrentou o tratamento contra um Linfoma Não-Hodgkin, em 2011. Mesmo após o fim do casamento, os dois mantêm uma relação próxima e costumam trocar mensagens públicas em datas especiais.