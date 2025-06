Ex-integrante de grupo K-pop é condenado após confessar estupro coletivo

O cantor sul-coreano Moon Taeil, ex-integrante do grupo de K-pop NCT, foi condenado a 7 anos de prisão após confessar participação em um estupro coletivo. A sentença foi determinada nesta quarta-feira (18/6), durante audiência realizada em Seul, na Coreia do Sul.

De acordo com a promotoria sul-coreana, o crime aconteceu no dia 13 de junho de 2023. Taeil e dois amigos conheceram a vítima em um bar por volta das 2h30 da madrugada. Após consumirem bebidas alcoólicas, o trio levou a mulher, desacordada, de táxi para a residência do artista, onde cometeram o abuso.

Expulsão do NCT e reação da gravadora

Logo após o caso vir à tona, Taeil foi expulso do grupo NCT, um dos maiores fenômenos do K-pop internacional. A gravadora SM Entertainment, responsável pela carreira do cantor, divulgou um comunicado oficial em que anunciou a saída imediata de Taeil, sem entrar em detalhes sobre o crime.

“Reconhecemos a gravidade da situação e decidimos que ele não pode mais continuar suas atividades com a equipe”, declarou a empresa, limitando-se a dizer que o artista estava “envolvido em um caso criminal relacionado a um crime sexual”.

NCT: fenômeno global do K-pop

Criado na Coreia do Sul, o grupo NCT se consolidou como um dos principais nomes da nova geração do K-pop, com subunidades que exploram diferentes estilos musicais como pop, R&B e hip-hop. A expulsão de Taeil foi recebida com choque por fãs ao redor do mundo, e o caso repercutiu fortemente na mídia asiática e internacional.

Por Redação ContilNet | Com informações do portal Metrópoles