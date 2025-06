Ex-jogador do Fluminense é preso com 187 kg de maconha na fronteira com o Paraguai

O atacante Mateus Gonçalves, de 30 anos, que já vestiu as camisas de Fluminense, Vitória, Goiás e outros clubes brasileiros, foi preso no último dia 10 de junho, no Mato Grosso do Sul, sob acusação de tráfico de drogas. A operação da Polícia Militar aconteceu nas proximidades da cidade de Juti, região de fronteira com o Paraguai, e apreendeu 187 kg de maconha, distribuídos em mais de 200 tabletes.

O ex-jogador foi detido junto com outros três suspeitos. De acordo com a PM, ele e outro homem atuavam como “batedores” — ou seja, iam à frente para alertar sobre fiscalização — enquanto um casal seguia logo atrás, transportando o carregamento.

⚖️ Prisão preventiva e silêncio em depoimento

Durante a audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva dos quatro acusados. Mateus optou por ficar em silêncio durante o depoimento, mas os outros envolvidos confessaram que o destino final da droga seria a cidade de Londrina (PR).

⚽ Últimos clubes e desentendimento com o Goiás

Em abril deste ano, Mateus chegou a assinar contrato com o Athletic-MG após disputar o campeonato estadual. Já em outubro de 2024, teve uma breve passagem pelo Goiás, mas o contrato foi rescindido por indisciplina.

Após a prisão, Mateus declarou que ainda possuía vínculo com o clube goiano, o que foi prontamente negado pelo próprio Goiás. Em nota oficial, o time afirmou:

“O Goiás Esporte Clube esclarece que o atleta Mateus Gonçalves Martins não faz parte do atual elenco do clube […] O jogador teve passagem pelo Goiás em 2024, mas não possui, neste momento, qualquer vínculo contratual ou ligação profissional com o clube”.

Por Redação ContilNet | Com informações do portal Metrópoles