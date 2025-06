Ex-jogadores e celebridades prestigiam vitória da Seleção em camarote do estádio

A vitória da Seleção Brasileira por 1 a 0 sobre o Paraguai, na última terça-feira (10/6), pelas Eliminatórias para Copa do Mundo 2026, na Neo Química Arena, contou com a presença de diversas personalidades no camarote reservado pelo empresário Diego Fernandes no estádio. O resultado garantiu a classificação brasileira na competição Mundial.

Ídolos da Seleção como Romário, Bebeto, Dida, Juninho Paulista, Amoroso, Ricardo Oliveira, Paulo Sérgio e Roque Júnior marcaram presença na Arena e posaram juntos.

O evento também contou com celebridades como as atrizes Marina Ruy Barbosa, Deborah Secco e Carolina Dieckmann, que acompanharam a partida dos camarotes e registraram o momento em suas redes sociais. O camarote foi organizado pelo empresário Diego Fernandes, o mesmo que ajudou nas negociações para a vinda de Carlo Ancelotti para Seleção Brasileira. A participação dos ex-atletas e artistas deu tom especial à noite da Seleção.

No dia do aniversário de 66 anos do técnico Carlo Ancelotti, em sua estreia no comando da Amarelinha no território nacional, a Seleção segue como a única que esteve presente em todas as edições do Mundial. O pré-jogo contou com um mosaico com a frase “Parabéns, Carletto” para parabenizar o comandante da Seleção.