Ex-lateral da Seleção faz tatuagem em homenagem a Inter de Milão ao vivo

Maicon, ex-lateral da Seleção Brasileira e da Inter de Milão, protagonizou um momento inusitado e na TV. Durante o programa do “Léo Chile na Band”, o ex-jogador topou o desafio do apresentador e tatuou ao vivo a tríplice coroa conquistada com o clube italiano na temporada 2009/2010 — Champions League, Campeonato Italiano e Copa da Itália.

O ex-atleta encarou a agulha enquanto o jogo rolava no telão do estúdio. O público acompanhou cada detalhe da tatuagem em tempo real. “Isso aqui foi a maior conquista da minha carreira na Europa. E, agora vai ficar para sempre!”, disse Maicon.

A cena viralizou nas redes sociais e dominou as conversas entre os fãs de futebol e seguidores do programa. O episódio reforça o estilo irreverente de Léo Chile, que vem se destacando pelo conteúdo imprevisível e ousado.

“Aqui é assim, se vier, tem que estar preparado para qualquer coisa!”, brincou o apresentador, prometendo novas surpresas nas próximas edições.