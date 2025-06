Ex-mulher de Zezé Di Camargo revela desejo de reconciliação: ‘Tivemos uma história’

Zilu Godoi revelou que, mesmo após 32 anos de casamento, ela e o ex-marido, Zezé Di Camargo, não se falam mais. A empresária falou sobre o assunto durante uma entrevista ao podcast 30 e 3, onde desabafou sobre a situação, que ela considera muito triste.

“Com meu ex-marido. A gente não se fala hoje. Foram 32 anos de casamento. Fomos muito amigos um do outro. Tivemos muita cumplicidade. Torço muito por ele. Quero de verdade que ele seja feliz, e ele está sendo feliz”, contou Zilu.

Ela disse que, apesar dos problemas que levaram ao fim do casamento, gostaria muito de sentar com Zezé e resolver essa distância. “Hoje, eu gostaria de sentar três minutos com ele e resolver essa situação. Porque não dá… É muito deprimente. Fico pensando: como assim? Eu conheci essa pessoa com 15 anos. A gente viveu mais de 30 anos juntos. Essa pessoa foi importante pra mim”, desabafou.

Zilu e Zezé são pais de Wanessa, Camilla e Igor, e avós de quatro netos. Atualmente, o cantor é casado com Graciele Lacerda, com quem teve a filha Clara, nascida em 2024.

“Tivemos uma história. Temos quatro netos. E hoje, um não olha na cara do outro. É deprimente. Isso não pode acontecer. E é tão fácil resolver. Basta os dois quererem sentar e conversar. Existiram problemas? Sim. Mas fala, conversa, resolve, lava a alma”, lamentou.

Apesar de toda a mágoa, eles chegaram a se reencontrar em junho de 2023, durante a festa de aniversário do neto João Francisco, filho de Wanessa. Na ocasião, foram vistos conversando de forma amigável.

