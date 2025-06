Ex-mulher diz que filho foi tomado por Fernandinho, jogador do Ceará

A influenciadora Bruna Miller, ex-mulher do jogador Fernandinho, que atualmente é contratado do Ceará, acusa o atleta de alienação parental. De acordo com ela, o caçula foi levado pelo jogador para outro estado sem sua autorização. A influencer afirma que está sem ver o filho desde a última terça-feira (3/6). O jogador, por sua vez, nega as afirmações.

“Fase dolorosa”

Neste domingo (8/6), Bruna conversou com a coluna sobre a situação. “Estou vivendo uma das fases mais dolorosas da minha vida como mãe”, lamentou. “Meu filho mais novo foi levado para o Ceará sem minha autorização e sem aval da Justiça. A guarda da criança ainda está em processo judicial, ou seja, nenhum dos dois tem autorização formal para tomar decisões unilaterais”, explicou.

Atualmente, a influenciadora vive no Rio Grande do Sul com Fernando Júnior, filho do jogador, e seus dois filhos mais velhos. De acordo com Bruna, o caçula foi retirado da família de forma “abrupta”. “Desde então, está longe de mim e dos irmãos. Para piorar, foi matriculado em uma escola particular sem meu consentimento”.

Bruna Miller, ex-mulher do jogador Fernandinho

Atual do jogador Fernandinho detona Bruna Miller e dispara: “Veste 50”

“Está reagindo ao tratamento”, diz irmão de Bruna Miller

Fernandinho foi denunciado pela ex por agressão

Bruna Miller e Fernandinho

Alienação parental

De acordo com a influenciadora, ela vem sendo alvo de alienação parental. “Não é um conflito entre ex-parceiros. É um prejuízo real para a criança, que está sendo afastada da mãe, dos irmãos e da sua referência de segurança. Alienação parental é uma forma de abuso emocional, e precisa ser levada a sério”, lamentou Bruna.

Ela também denunciou atitudes da família de Fernandinho que seriam negativas ao filho. “Recentemente, recebi relatos preocupantes de gritos entre ele e a atual companheira do pai. É muito difícil saber que meu filho está longe, vivendo algo que eu não posso acompanhar ou proteger”, afirmou.

A coluna Fabia Oliveira entrou em contato com o jogador Fernandinho e disse que as afirmações da ex-mulher são mentirosas. “Estou ciente das inverdades postadas e minha advogada já está tomando as providências cabíveis”. Também neste domingo (8/6), após as denúncias de Bruna Miller, o jogador publicou uma foto na praia ao lado do filho e da atual companheira.