Ex-nadador Xuxa revela luta contra vício: “A gente se perde”

O ex-nadador associou ainda o vício com a dificuldade em lidar com o fim da carreira. Segundo ele, havia um conflito interno entre o desejo de parar e a pressão de continuar vencendo. “Talvez eu quisesse parar de nadar e não tinha coragem de assumir. Quando eu ganhava, era o momento que me sentia pertencente, valorizado. ‘Agora você vale a pena, agora você vale alguma coisa’.”

Hoje, mais maduro e em processo de cura, Xuxa admite que já se reconciliou com a natação, mas à sua maneira. “O mais perto que chego de uma piscina é isso [a beira]. Já me reconciliei com ela, mas ela ali e eu aqui. Ela na dela e eu aqui”, disse.