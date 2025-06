Ex-participante de reality é barrada no funeral do próprio filho por chegar atrasada

Após pariticipar do reality show Grávida aos 16, Whitney Purvis viveu um dos momentos mais dolorosos de sua vida ao ser impedida de participar do funeral do próprio filho, Weston Jr., de 16 anos. O caso ocorreu após ela chegar com atraso à cerimônia, acreditando que o culto começaria em outro horário.

De acordo com informações divulgadas pelo site TMZ, Whitney chegou à capela crente de que o serviço fúnebre teria início às 16h. No entanto, foi surpreendida ao ser barrada por funcionários da funerária, que informaram que a cerimônia começou às 14h e que seu nome não constava na lista de convidados autorizados. Familiares que a acompanhavam também foram impedidos de entrar.

Em sua versão, a mãe afirma que houve um grave mal-entendido, alegando ter sido informada de um horário incorreto pelo ex-companheiro e pai do adolescente, Weston Gosa Sr.. “Estou arrasada por não ter conseguido me despedir do meu filho”, declarou Whitney, em entrevista ao TMZ.

Já Weston Gosa Sr. sustenta que forneceu todas as informações corretamente com antecedência. Segundo ele, o funeral estava marcado das 14h às 16h, com o culto principal começando pontualmente às 16h. Ele afirma ter telefonado para Whitney uma semana antes e explicou que o evento teria controle rigoroso de entrada. Gosa relatou que a ex chegou após as 16h15, quando as portas já estavam fechadas, e que às 17h10 recebeu uma mensagem dela questionando por que não pôde entrar. Em resposta, ele diz ter enviado uma foto da lista de convidados — onde o nome de Whitney constava.

Apesar do episódio, Weston Gosa Sr. afirmou que ele e sua atual esposa compraram uma urna especial para que Whitney pudesse guardar parte das cinzas do filho. Weston Jr. faleceu no início deste mês, e a causa da morte foi registrada como natural em sua certidão de óbito.