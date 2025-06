ex-presidente-da-argentina,-kirchner,-anuncia-candidatura-ao-cargo-de-deputada

A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, anunciou que vai se candidatar ao cargo de deputada pelo terceiro distrito eleitoral da província de Bueno Aires, território do governador Axel Kicillof, nas eleições do próximo dia 7 de setembro. A confirmação para concorrer ao cargo ocorreu na última segunda-feira (2/6).

“Você tem que ir para o lugar onde você é mais útil no momento certo. Eu penso na política dessa forma. Política é sobre resultados, apostar no projeto coletivo para avançar. Não é que a unidade permita vencer, mas se você for dividido, certamente perderá”, afirmou a ex-presidente à C5N.

Ela acredita que sua candidatura poderá renovar as cadeias senatoriais em oito províncias, conquistadas pelo Partido Popular (PJ) em decorrência à chapa presidencial de 2019, proposta pela coalizão Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

“Vou dar uma mão para fazer a melhor escolha. Alguém pensou que, se tivermos um desempenho ruim em setembro, isso pode se espalhar não apenas para as eleições de Buenos Aires em outubro, mas para todo o país?”, continuou Cristina.