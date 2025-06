Ex-produtor diz que Angela Ro Ro não quer abrir mão de “vontades”

A cantora Angela Ro Ro, que recentemente usou as redes sociais para pedir ajuda aos seguidores depois de ser diagnosticada com infecção no sangue e “suspeita de câncer”, voltou a ser alvo de comentários do produtor musical Paulinho Lima. Ao responder uma internauta, ele disse que a artista não quer abrir mão de suas “vontades” para cuidar da saúde.

Leia também

No Facebook, uma internauta identificada como Cristina Ohana afirmou que chegou a conversar com Angela Ro Ro sobre a venda de uma casa em Búzios, no Rio de Janeiro. Em resposta, o produtor musical afirmou que a cantora prefere não abrir mão de seu bens.

“Vaca indo pro brejo”

“Falei com ela a respeito de uma casa que ela tem em Búzios. Expliquei que tenho um amigo advogado que poderia vender a casa”, disse a internauta. “Ela me respondeu que estava tratando disso com uma imobiliária. A verdade é que ela não precisa passar por isso, ela tem imóveis, mas minha atitude de nada adiantou”, concluiu.

Paulinho Lima reagiu. “Ela não quer abrir mão de suas vontades, propriedades e assim a vaca está indo pro brejo. O Hélio Oiticica [pintor e escultor brasileiro] é quem tinha razão. Aconselhava a quem encontrasse alguém afundado na merda, pisasse na cabeça para que afundasse de vez”, disse.

Angela Maria Diniz Gonsalves, mais conhecida como Angela Ro Ro

Angela Maria Diniz Gonsalves, mais conhecida como Angela Ro Ro

Angela Maria Diniz Gonsalves, mais conhecida como Angela Ro Ro

A cantora Angela Ro Ro

Mais polêmica

Essa não é a primeira vez que o ex-produtor expõe Angela Ro Ro. Recentemente, ele afirmou nas redes sociais que a cantora estaria “debilitada e isolada” em casa. Ainda segundo, a artista não estaria em condições nem mesmo de ir ao banheiro por conta própria.

“Dói em mim saber que a solidão existe… Sim, dói. Depois de alguns telefonemas e investigações, tenho essa conclusão: Ro Ro está em seu apartamento, onde sempre viveu desde criança, completamente debilitada, se automedicando, sem querer receber ninguém, nem médicos, exceto em teleconsulta”, disse. “Quem conseguiu entrar, com dificuldade, a encontrou sem condições de ir sozinha ao banheiro”, reforçou.

Em resposta ao produtor musical, Angela Ro Ro negou que esteja vivendo em condições precárias. “Está, como sempre, fazendo fofoca sem o menor conhecimento”, disparou ela.