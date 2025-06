Ex-senadora Kátia Abreu oferece coquetel de despedida para Paulo Uchôa

Prestes a deixar o país para chefiar a Embaixada do Brasil na Arábia Saudita, Paulo Uchôa ganhou uma série de homenagens em ocasião de sua despedida. No final de maio, ele foi agraciado por Luciana e Fabiano Cunha Campos com um jantar intimista no Lago Sul. Já na última quarta-feira (4/6), e ex-senadora Kátia Abreu, ao lado do marido, Moisés Abreu, abriu as portas de sua residência em Brasília para um coquetel dedicado ao querido amigo.

O casal anfitrião orquestrou uma noite de massas, vinhos e música ao vivo em contemplação ao embaixador. Também decoraram os ambientes com belíssimas flores, que deram um toque sofisticado ao encontro.

Durante a ocasião, a ex-senadora Kátia Abreu pediu a palavra para descrever Paulo Uchôa com qualidades ímpares:

“É uma pessoa extraordinária, um ser humano magnífico, um homem trabalhador, persistente e obstinado; um diplomata com uma carreira brilhante e que ainda vai muito longe, eu tenho certeza.”

A anfitriã aproveitou para desejar boa sorte à nova etapa do diplomata. “Que ele possa ser muito feliz nesse novo posto, que é uma responsabilidade muito grande, eu sei disso. Os países árabes, de um modo geral, especialmente a Arábia Saudita, tem o segundo maior fundo soberano do mundo. Então, ele tem uma tarefa árdua em trazer um pouco desse soberanismo de lá para cá para ajudar o nosso país, os nossos empresários e investidores. E eu tenho certeza absoluta que ele não vai falhar”, frisou.

“Ele alcançou o posto de embaixador por merecimento. Fez um trabalho espetacular comigo no Senado. A gente vai sentir saudades dele, mas nós vamos ficar de cá torcendo, admirando, aplaudindo, rezando, dando força”, continuou Kátia Abreu.

Iana Silvestre, embaixador Paulo Uchôa, Kátia Abreu, Izabel Uchôa e Joaquim Moraes

Uchôa, por sua vez, agradeceu a presença de cada convidado e, especialmente, ao coquetel oferecido pela ex-senadora, com quem trabalhou no passado. “A Kátia me disse que queria fazer uma festa com pelo menos 50 pessoas, e que eu teria liberdade para compor a lista do jeito que eu quisesse. E eu procurei trazer para cá um pouquinho da minha vida ao longo de toda essa minha história aqui. A começar pela minha mãe”, disse ele.

“Eu tenho aqui amigos de infância, de colégio, de faculdade, de trabalho, do Itamaraty, da presidência, dos diferentes lugares por onde eu passei. Tenho vários amigos aqui do Senado, que juntos me acompanharam nessa epopeia que foi os meus três anos na Comissão de Relações Exteriores. Eu fico muito feliz com essa homenagem que a senadora e que o Moisés me prestam”, declarou o diplomata.

Para o embaixador, o novo posto que assumirá é “um privilégio”. “Nós somos apenas 148 brasileiros que detemos esse título. É a última etapa de uma carreira longa, de muita preparação, de muita experiência. A Arábia Saudita se tornou, nos últimos anos, um país com uma importância muito visível no cenário internacional, tanto em âmbito regional quanto internacional. Eu procurarei fazer o meu melhor nessa nova posição. E espero contar com a presença e com a visita de cada um de vocês”, falou.

