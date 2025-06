Ex-zagueiro da Seleção, Lúcio recebe alta de hospital após 20 dias internado

O ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Lúcio recebeu alta hospitalar após 20 dias internado nesta quarta-feira (4/6). O pentacampeão da Copa do Mundo de 2002 com o Brasil sofreu queimaduras em 18% do corpo depois de um acidente doméstico.

Lúcio, durante uma entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, relatou o ocorrido pela primeira vez após o ocorrido. Ele agradeceu as orações de todos os brasileiros e explicou como foi o momento de desespero.

“Foi algo muito inesperado. A gente estava jantando na casa de amigos e estávamos em volta da lareira. Daí, a lareira apagou e, por uma infelicidade, ele [amigo] foi com um galão de álcool jogar na lareira”, iniciou.

“Assim que jogou, foi súbita a explosão. Eu só lembro das labaredas de fogo vindo em minha direção atingindo meu rosto, braços e pernas. Eu tive que me defender. Alguns segundos depois você não tem noção do que está acontecendo”, completou.

Ele ainda disse que sua esposa, Marília estava ao seu lado e não foi atingida. Lúcio lembro que Marília orientou ele a entrar na piscina da casa. Naquela ocasião, ele se jogou na água e conseguiu apagar o fogo. “Foi um momento muito dramático e traumático para mim”, declarou Lúcio ainda no hospital.

Entenda o caso

Lúcio foi internado no Hospital Brasília, na capital federal, no dia 15 de maio, após queimaduras causadas pelo ocorrido em uma lareira. Ainda no hospital, a assessoria do ex-atleta informou que ele passou por cirurgias depois de ter 18% do corpo queimado.

O ex-jogador publicou fotos ainda internado, no entanto, com diversas partes do corpo enfaixadas. Dias depois, ele foi transferido ao Hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre.

Ex-capitão do Brasil, Lúcio, de 47 anos, pendurou as chuteiras em 2020. Durante a carreira, ele atuou pelo Seleção Brasileira, Bayer Leverkusen-ALE, Bayern de Munique-ALE, Inter de Milão-ITA e Juventus-ITA. Dentre as principais conquistas, ele conquistou a Copa do Mundo de 2002 pela Seleção e a UEFA Champions League em 2010 pela Inter.