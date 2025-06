Exames de Bolsonaro indicam quadro de pneumonia viral, diz médico

Após passar mal durante agenda em Goiás, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou exames laboratoriais e de imagem, na manhã deste sábado (21) no hospital DF Star, em Brasília. Segundo o médico Cláudio Birolini, que acompanha o ex-mandatário, os resultados indicaram um quadro de pneumonia viral.

Birolini afirmou que Bolsonaro apresenta tosse desde a semana passada. Hoje, ele realizou uma tomografia de tórax e abdômen, depois de também sentir indisposição estomacal.

“Ele provavelmente teve um quadro de pneumonia viral, estava com muita tosse semana passada. Vamos dar uns dias de antibiótico pra ele tomar”, disse Birolini em coletiva neste sábado.

O médico afirmou ainda que o ex-presidente está saindo do hospital com um monitor de pressão arterial, após apresentar episódios de hipertensão. O monitoramento será realizado pelas próximas 24 horas.

Ao sair do hospital, Bolsonaro afirmou que se sente “meio tonto, mas bem”. O ex-mandatário ainda destacou o impacto da idade na sua condição de saúde: “a idade pesa bastante na gente, e já foram sete cirurgias e espero que seja a última”.

O ex-presidente se referiu a uma cirurgia de 12 horas de duração realizada em abril, devido a um caso de obstrução intestinal.

Agenda cancelada em Goiás

Ontem (20), o ex-chefe do Executivo cancelou uma agenda em Anápolis, no interior de Goiás, após se se sentir indisposto.

Na última quinta-feira (19), quando participou de uma cerimônia na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. Na ocasião, ele foi homenageado com o título de cidadão aparecidense e durante o discurso, o ex-presidente afirmou que não estava bem.

“Estou com 70 anos, recuperando as energias aqui, mas vou tentar falar alguma coisa para vocês”, começou. No meio da fala, entre muitos soluços, ele arrotou e em seguida explicou: “Desculpa, é que eu estou muito mal, vomito dez vezes por dia, talvez a 11ª daqui a pouco aí”.

Nesta manhã, ele comentou sobre os episódios de vômitos, dizendo ser uma “coisa rara”.

“Uma coisa rara, ninguém consegue identificar, já tive há anos atrás esse mesmo problema. É uma crise que dura às vezes 24 horas e até uma semana de soluço. Estou agora 24 horas sem soluço, espero continuar assim”, disse Jair Bolsonaro.

O ex-presidente chegou ao DF Star às 07h15 e realizou exames de sangue e tomografia. Ele deixou o hospital por volta das 11h30.