Exclusivo: Juiz pede segundo leilão de carro de luxo de Val Marchiori

O leilão de um veículo de luxo de Val Marchiori já foi motivo para muitas confusões na Justiça. A coluna Fábia Oliveira descobriu que o caso segue com novos desdobramentos, deixando claro ao judiciário que um desfecho parece estar cada vez mais distante.

Para quem não lembra, a Porsche Cayenne de Val foi leiloada para quitar uma dívida de mais de meio milhão de reais. Arrematado o bem, a loira recorreu à Justiça questionando a validade do procedimento. O juiz, então, decidiu paralisar os efeitos do leilão até apreciar o recurso da empresária.

Leilão anulado

Pois bem. A coluna Fábia Oliveira soube, com exclusividade, que no último dia 06, a Justiça decidiu deferir o recurso de Val Marchiori. Isso significa que o leilão, cujos efeitos haviam sido momentaneamente paralisados, foi oficialmente anulado.

A decisão tem por fundamento uma série de problemas referentes ao edital que originou o leilão do carro de luxo da famosa. Com todos os erros apontados pela loira e atestados na decisão, o procedimento não poderia ser aproveitado.

Justiça pede novo leilão

Apesar da importante vitória, o sabor doce deixado pela decisão não deve durar na boca da empresária por muito tempo. Isso porque, no último dia 10, o juiz do caso já ordenou a intimação do leiloeiro para que providencie um novo leilão da porsche de Marchiori.

É importante lembrar, aqui, que o leilão anterior foi anulado por conta de erros em seu formato, mas não em sua pertinência. Logo, a necessidade de penhorar um bem de Val para pagar parte de sua gigantesca dívida permanece de pé.

O que se espera, agora, é que um novo leilão ocorra, dessa vez, exatamente como manda a lei. Em paralelo, o juiz do caso já determinou a devolução de mais de R$ 39 mil gastos pelo arrematante que, por pouco tempo, figurou como o mais novo dono do potente carro da famosa. Sorte de uns, azar de outros, não é mesmo?

Entenda o caso

Tudo começou com a cobrança de um empréstimo não quitado pela socialite, cujo valor, somado aos juros e correções, ultrapassa meio milhão de reais. A porsche de Val, então, entrou na mira da Justiça como um dos bens passíveis de penhora para cobrir parte da dívida.

O veículo foi avaliado em cerca de R$ 190 mil. Um lance de R$ 112 mil marcou a vitória depois de 16 lances.