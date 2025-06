Exemplo de amor: casal de idosos completa 64 anos de casamento no interior do Acre

A noite deste domingo, 22, foi de comemoração para o casal João Barbosa, conhecido popularmente como seu “Joca”, e dona Meire Cassiano. Nesta data, eles celebraram 64 anos de casamento. Oriundos de famílias tradicionais de Sena Madureira, seu Joca e dona Meire são considerados um exemplo de amor, união e companheirismo para esta e para as futuras gerações.

A história dos dois remonta ao ano de 1961 – uma época em que, segundo eles, era muito difícil namorar, devido à rigidez dos pais. Mesmo assim, a união foi sacramentada e resiste ao tempo e às suas mudanças. Para marcar a data especial, seu Joca e dona Meire participaram de uma confraternização com pizza em Sena Madureira, acompanhados de filhos, netos e demais familiares.

Presente na homenagem, o ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, comemorou o aniversário de casamento dos pais e reiterou que o casal é, de fato, um exemplo para toda a família.

“Hoje, 22 de junho, é um dia muito especial para mim e para meus irmãos. Comemoramos 64 anos de casamento dos meus pais. Louvo a Deus pela vida deles e pelo exemplo de casal que eles são. Ao longo da caminhada, diante dos desafios, eles priorizaram a fé, a confiança e, acima de tudo, o amor! Que esse amor dos meus pais possa contagiar minha família e ser exemplo na vida de outros casais! Me orgulho muito dos meus pais. Amo muito vocês”, destacou.

Seu Joca e dona Meire moraram por muito tempo no Rio Caeté, especialmente no Seringal Iracema, onde hoje reside Zé Carlos, filho do casal. Atualmente, eles vivem no Bairro do Bosque, onde seu Joca administra seu empreendimento – o conhecido Ponto das Panelas.