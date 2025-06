Exército abre edital para formações com vagas para o Acre; veja regras e como participar

Estão abertas as inscrições para os novos processos seletivos do Exército Brasileiro, que disponibilizou 171 vagas para formação de oficiais. As oportunidades contemplam o Quadro Complementar (CFO-QC), Capelães Militares (CFO/QCM) e o Serviço de Saúde (CFO/S/Sau), com vagas distribuídas em várias regiões do país, incluindo o Distrito Federal e os estados da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará, Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima.

Para participar, é necessário ter entre 30 e 40 anos até o encerramento do curso, além de atender aos requisitos gerais do Exército e possuir formação superior na área de interesse. No Quadro Complementar, as áreas disponíveis são: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo), Direito, Economia, Enfermagem, Estatística, Informática, Psicologia, Pedagogia, Veterinária e Magistério (nas disciplinas de Biologia, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química e Física).

O curso voltado ao Quadro de Capelães Militares oferece três vagas para as funções de Padre Católico Apostólico Romano e Pastor Evangélico, ambos exigindo graduação em Teologia e cumprimento de requisitos adicionais do Exército.

As inscrições para o concurso de admissão ao CFO 2026 seguem até o dia 20 de junho e devem ser feitas no site https://esfcex.eb.mil.br. A taxa de participação é de R$ 150, e as provas estão previstas para o dia 20 de julho.