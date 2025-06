expectativa-de-bolsonaro-e-braga-netto-era-encontrar-fraudes-nas-urnas,-revela-cid

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi ouvido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (9/6). O depoimento, que integra o inquérito sobre o suposto plano golpista de 2022, durou cerca de três horas antes de um intervalo.

Durante a sessão, Cid afirmou ter presenciado as articulações em torno do plano e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a editar pessoalmente a minuta do golpe.

Ao ser questionado sobre as expectativas de Bolsonaro e de Braga Netto — então candidato a vice-presidente na chapa — Cid declarou:

“A grande expectativa era que fosse encontrada fraude nas urnas. Com a fraude, de certa forma, nós poderíamos convencer os militares de que as eleições foram fraudadas e, talvez, a situação mudasse.”

Segundo ele, a minuta golpista foi elaborada após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. O documento previa medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Cid afirmou ainda que Bolsonaro “enxugou o texto original”, retirando menções explícitas à prisão de autoridades dos Três Poderes, além dos nomes dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.