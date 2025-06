“Experiência positiva”: Joabe Lira avalia os cinco meses à frente da Câmara de Rio Branco

Com cinco meses à frente da presidência da Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador Joabe Lira (União Brasil), que está em seu primeiro mandato no legislativo municipal, fez um balanço de sua atuação parlamentar e da gestão da Mesa Diretora em entrevista exclusiva ao ContilNet.

Joabe também falou sobre a relação com o Executivo, os reflexos da federação entre União Brasil e Progressistas, e ainda comentou sobre o processo de transição entre sua antiga função como secretário municipal, à frente da Secretária Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), durante a gestão do prefeito Tião Bocalom, e a nova etapa como presidente do Legislativo.

Ao ser questionado sobre como tem sido a experiência de presidir a Mesa Diretora, Joabe Lira classificou positiva a sua gestão da Casa Legislativa.

“Olha, tem sido uma experiência muito boa, muito positiva. Eu e toda a mesa temos nos dedicado muito à gestão e ao trabalho. A gente já vê, nesses primeiros cinco meses, um resultado muito positivo. A Câmara tem sido um palco de grandes debates sobre Rio Branco. A população tem frequentado bastante, e as visitas praticamente dobraram em comparação à legislatura passada”, afirmou o presidente.

Confira os principais trechos da entrevista com o presidente da Câmara dos Vereadores de Rio Branco:

ContilNet: Como você avalia a sua relação com os demais vereadores? Tem enfrentado desafios ou está sendo uma convivência tranquila?

Joabe Lira: Eu sou uma pessoa do diálogo, do respeito, sempre foi essa a minha conduta. Nós temos nos relacionado bem. É lógico que cada vereador tem seu posicionamento, e sempre vai haver divergências, mas temos um ponto em comum: trabalhar em prol da população de Rio Branco. A Câmara está bem avaliada, e vejo que estamos indo em união, avançando muito na questão dos trabalhos aqui.

E com relação ao prefeito Tião Bocalom? Vocês eram bem próximos quando você era secretário. Tem mantido esse bom diálogo com o Executivo?

Exatamente. Como falei, sou uma pessoa pacificadora, do diálogo e do trabalho. O prefeito Tião Bocalom é meu amigo, tive o privilégio de trabalhar na gestão dele. Nossa amizade continua. Ele, como prefeito de Rio Branco, e eu, como vereador e presidente da Câmara, temos trabalhado muito. Sempre digo que é importante a independência dos poderes, mas também a harmonia. Temos um mesmo objetivo: lutar e melhorar a vida da população de Rio Branco. Minha relação com ele é muito boa.

Recentemente, houve a federação do União Brasil com o Progressistas. Como você avalia esse movimento, especialmente aqui na Câmara, onde agora vocês são maioria?

Exatamente. Essa federação, feita a nível nacional, transformou o União Progressista na maior força política do Brasil. Aqui no Estado do Acre também, e no município de Rio Branco agora temos nove vereadores dessa federação. É uma força importante. Já tínhamos essa proximidade com o Progressistas aqui em Rio Branco, fomos partidos aliados na última eleição. Agora, com essa federação, só consolidou e fortaleceu ainda mais essa força política, que eu vejo como muito positiva para todos nós.

E sobre futuras eleições? Você já cogita se candidatar para outro cargo?

Não, não tenho cogitado isso. Meu foco agora é fazer um bom mandato. Estamos iniciando, com cinco meses de mandato e também de gestão na presidência da Câmara. Meu foco é continuar trabalhando, estar próximo da população, me esforçando para mostrar que estamos lutando para fazer o melhor. A população me deu esse voto de confiança, e quero retribuir com muito trabalho, dedicação e resultados, tanto como vereador quanto como presidente da Câmara.

Você foi secretário municipal e agora preside a Câmara. Como foi essa transição? Quais as diferenças e semelhanças que você percebe?

É uma pergunta muito interessante. Realmente, são cargos distintos. Fui secretário do Executivo durante três anos e alguns meses, consegui fazer um bom trabalho. Agora, como vereador, atuo em outro poder, o Legislativo, focando na fiscalização e na propositura de projetos. Mas vejo muita coisa em comum. Hoje estou também como presidente da Câmara, e a experiência que tive como gestor público, administrando um orçamento até maior que o da Câmara, com certeza contribuiu para que eu possa gerenciar bem os recursos do Legislativo. Outra coisa importante: quando era secretário, sempre gostei de estar no meio da população, conversando com as pessoas, ouvindo os líderes comunitários. E continuo com esse mesmo estilo. Estou andando nos bairros, conversando com as lideranças, ouvindo a população. Acredito que isso faz toda a diferença. Agora, graças a Deus e à população de Rio Branco, sou representante legítimo e continuo me dedicando, ouvindo, para que juntos possamos construir soluções para os problemas da nossa cidade.

Para encerrar, quer deixar alguma mensagem para a população ou acrescentar algo?