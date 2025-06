ExpoAcre Juruá 2025 terá megaesquema de segurança e saúde: governo faz vistoria na Arena do Juruá

Com foco na segurança e na organização da 20ª edição da Expoacre Juruá, representantes do governo do Acre, forças de segurança e órgãos parceiros realizaram uma visita técnica ao estádio Arena do Juruá nesta segunda-feira, 16, em Cruzeiro do Sul. A inspeção avaliou a estrutura do local e definiu estratégias para garantir a tranquilidade dos visitantes durante a feira, um dos maiores eventos do interior do estado.

Entre as ações planejadas está o reforço no policiamento com o apoio de tropas locais e de outras regiões, incluindo o Batalhão de Operações Especiais e alunos do curso de formação de oficiais. A presença do Ciopaer também foi confirmada, com operações preventivas nas áreas próximas à cidade. Além disso, o trânsito será organizado em parceria entre a prefeitura, Detran e Polícia Militar, abrangendo tanto o transporte público quanto o fluxo comercial.

Na área da saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) dobrará o efetivo para os dias de maior movimento. Quatro viaturas duas básicas e duas avançadas serão disponibilizadas para garantir agilidade no atendimento em caso de emergências. A medida reforça o compromisso da organização em promover uma feira segura e bem estruturada para todos os participantes.