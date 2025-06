Expoacre Juruá 2025 terá palco em novo local e capacidade ampliada; entenda

O radialista Patrick Tavares, locutor oficial da Expoacre Juruá, anunciou nesta sexta-feira (20), por meio de publicação nas redes sociais, uma mudança na localização do palco principal do evento. Segundo ele, a alteração deve permitir a ampliação da capacidade de público.

“Eu disse que ia falar novidades sobre a localização do palco, pois então: o palco normalmente era montado aqui, dessa parte do estádio para cá. Agora vai ser diferente, o palco vai ser daqui para cá”, afirmou Tavares, apontando a nova área onde será instalada a estrutura.

Com a mudança, o espaço antes ocupado pelo palco será liberado para o público, o que, segundo o locutor, deve aumentar significativamente a capacidade do evento. “Eu acredito que a gente ganhou aqui umas 5 mil vagas. No mínimo 5 mil pessoas vão suportar mais. Boa iniciativa, gostei”, disse.