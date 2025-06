f1:-disputa-entre-verstappen-e-mclaren-pode-esquentar-em-barcelona

Disputado no circuito de Barcelona, o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 promete esquentar a rivalidade entre Verstappen e os pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris. A corrida da nona etapa da temporada está marcada para este domingo (1º/6), às 10h (de Brasília).

Oscar Piastri é o atual líder do mundial de Fórmula 1.

Max Verstappen busca pilotos da McLaren na liderança do campeonato.

Norris venceu duas corridas na temporada.

A categoria traz novidades para a pista da Catalunha: a asa dianteira dos carros estarão um pouco menos flexíveis. A nova diretriz imposta pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) visa reduzir a abertura excessiva das asas dianteiras flexíveis e pode tirar a vantagem da equipe dominante no momento, a McLaren. Com isso, haverá maior possibilidade de disputa entre as equipes.

Na tabela do campeonato de pilotos, Oscar Piastri segue na liderança, com 161 pontos, seguido pelo companheiro de equipe, Lando Norris, que tem 158. Logo atrás, na 3ª posição, aparece Max Verstappen, com 136.

O último vencedor da prova, em 2024, foi Verstappen. O neerlandês superou Lando Norris, que marcou a pole position para aquela corrida. Com a grande fase de Piastri, tudo pode acontecer neste fim de semana em Barcelona.