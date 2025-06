F1: Piastri vence GP da Espanha e Ferrari sobe no pódio pela 1ª vez

Líder absoluto da temporada, Oscar Piastri conquistou mais uma vitória na Fórmula 1. Neste domingo (1°/6), os motores roncaram pela 9ª vez no ano de 2025, e a McLaren se manteve dominante. No Circuito de Barcelona-Catalunha, Piastri liderou a corrida, com Norris e Leclerc completando o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 12°.

A corrida marcou a primeira ida da Ferrari ao pódio da Fórmula 1 na temporada. Charles Leclerc aproveitou erro de Max Verstappen para ultrapassar o holandês e garantir o 3º lugar no GP da Espanha.

A corrida

O Circutio de Barcelona-Catalunha viu vitória tranquila de Oscar Piastri, que largou na pole position e manteve a liderança durante todas as 66 voltas. Max Verstappen até tentou disputar com a McLaren, mas viu Lando Norris fazer jogo difícil e terminou sem pódio, após errar na entrada do safety car e perder a posição para Charles Leclerc.

O holandês ainda sofreu uma punição de 10 segundos, após colisão com George Russell. A entrada do safety car na pista se deu após Kimi Antonelli escapar da pista e parar na brita. O italiano abandonou a corrida.

Em corrida sólida, o brasileiro Gabriel Bortoleto ficou por pouco na briga para conseguir o seu primeiro ponto no campeonato. O piloto da Sauber chegou a aparecer na zona de pontuação duas vezes ao longo do GP da Espanha e terminou na 12ª posição.

