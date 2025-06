Quem acompanhou o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, disputado no domingo (1º/6), em Barcelona e vencido por Oscar Piastri, percebeu que apenas 19 carros estavam na pista. Lance Stroll, da Aston Martin, teria ficado de fora da corrida por um problema na mão e no punho, que enfrenta desde 2023 após um acidente de bicicleta.

Contudo, horas após a corrida, foi revelado pela imprensa britânica que a ausência de Stroll se deu por um surto de raiva nos boxes da equipe após a eliminação no Q2 do treino de classificação. O piloto ainda teria insultado membros da Aston Martin e danificado equipamentos.

A equipe, no entanto, nega que o momento de estresse de Stroll tenha ocorrido. O piloto também foi advertido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por não cumprir a pesagem obrigatória após o treino de classificação. Ele alega que deixou o local às pressas em busca de atendimento médico.

Drugvich briga com Vandorne e Bottas por lugar de Stroll

Ainda não se sabe qual o período de recuperação de Lance Stroll, mas ele não deve estar na pista no Grande Prêmio do Canadá, no dia 15 de junho. Com isso, Felipe Drugovich, reserva da equipe, pode ter a chance de mostrar serviço pela Aston Martin.

O brasileiro é o substituto natural de Stroll, mas alguns fatores podem não ser favoráveis a ele. Drugo encara a concorrência de Stoffel Vandorne, piloto da Fórmula E, e de Valtteri Bottas, reserva da Mercedes, que pode ser cedido para a Aston Martin.

Além disso, tanto Drugovich quanto Vandorne tem compromisso no mesmo fim de semana, que seria a tradicional 24 Horas de Le Mans.