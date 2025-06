Fã explica como recuperou celular “furtado” por Nattan em show

Nattan protagonizou um momento engraçado com um fã durante um show na última sexta-feira (6/6). Na apresentação, André Felipe — que estava na plateia — pediu para que o cantor tirasse uma foto com o celular dele, mas o artista acabou levando o aparelho embora.

No Instagram, Nattan explicou que André chegou a avisar que ele guardou o celular no bolso, mas que não entendeu nada no momento.

“Quando eu saí [do show] para o carro, tinha um cara gritando: ‘Meu celular ficou no teu bolso’, e eu sem entender. Quando cheguei na frente do avião para decolar, pois o celular não estava aqui?”, revelou, com bom humor.

Nattan conseguiu falar com uma amiga do rapaz por ligação e avisou como faria a devolução do aparelho. Ela sugeriu que ele tirasse algumas fotos para o fã guardar de recordação do momento, pedido que ele prontamente atendeu com selfies e um vídeo.

Celular recuperado e uma boa história para contar

O erro do cantor rendeu momentos inesquecíveis para André, que compartilhou os registros nas redes sociais e comemorou o “furto” do celular: “Obrigada, Nattan! Esse foi o melhor erro que você poderia cometer”.

O vídeo de Nattan contando a experiência viralizou nas redes sociais e tornou André conhecido. Antes do ocorrido, o jovem tinha 1,6 mil seguidores no Instagram. Depois do incidente, o número subiu para 17 mil.

Ele ainda brincou com a fama repentina e revelou que “sempre foi um sonho, mas tinha vergonha de postar, e não viralizava”.