Fábio Assunção explica por que se afasta das redes sociais durante gravação de novelas

Fábio Assunção comemorou neste sábado (7/6) a reta final das gravações de “Garota do Momento”, novela que está quase sempre em alta nas redes sociais. O ator, no entanto, revelou à Quem que, ao contrário do restante do elenco, prefere ficar distante das discussões e se blindar dos comentários – sejam eles bons, ou ruins.

“Grande parte do elenco acompanha a novela pelo Twitter [hoje X]. Eu não acompanho”, revelou Fábio Assunção, que interpreta o vilão Juliano.

Fábio Assunção comemora a reta final das gravações de "Garota do Momento" Fábio Assunção como Juliano em "Garota do Momento" Beatriz (Duda Santos) e Juliano (Fabio Assunção) em "Garota do Momento" Juliano (Fabio Assunção) em "Garota do Momento": vilão vai planejar matar mocinha da novela Fábio Assunção em Mania de Você: ator morreu no primeiro capítulo para estar em Garota do Momento

“O processo de construção de cena, os atores e a direção e a equipe é suficiente para mim. Tanto a novela, como teatro e cinema, é um exercício de fazer dramaturgia, não fico acompanhando [as redes]. Até porque fico com receio de me sentir impulsionado a mudar”, argumentou.

O galã das novelas dos anos 90, porém, admitiu que admira a interação entre o elenco e os fãs nas redes: “acho maravilhoso que a galera do elenco chega e fala dos memes, fico achando ótimo que tenha esse movimento todo”.

Com 53 anos de vida e 35 carreira, Assunção acredita que não são os comentários “falando bem ou mal” que vão ajudá-lo a se tornar um ator melhor. Isso, segundo ele, se dá apenas com o tempo.

“Não luto contra o tempo, gosto do tempo. Acho que o tempo é o nosso favor. Quando quero amadurecer como ator, quero amadurecer como pessoa e também estou agarrado com o tempo”, refletiu.

Conforme entregou a colunista Carla Bittencourt do portal LeoDias, o último capítulo de Garota do Momento vai ao ar no dia 27 de junho, com direito a final feliz para os mocinhos e triunfo contra os malfeitores.