Fábrica da Coca-Cola é suspensa por suspeita de contaminação

O Ministério da Agricultura e Pecuária determinou a suspensão da produção de refrigerantes em uma fábrica da Coca-Cola, em Fortaleza (CE), após uma suspeita de contaminação. De acordo com o ministro Carlos Fávaro, foi detectado um vazamento no sistema de resfriamento da linha de produção.

Ainda segundo o titular da pasta, o lote suspeito está retido no estoque da empresa — portanto, não chegou a ser comercializado nos supermercados — e deve passar por análise. O ministro frisou que a contaminação é pouco provável e, mesmo que tenha ocorrido, não oferece risco à população.

“Essa indústria não usa, até porque é proibido no Brasil, o monoetilenoglicol ou dietilenoglicol — se lembrem do caso que ocorreu em uma cervejaria alguns anos atrás — ela não usa esse produto, portanto não há o que causar alarde. Ela usa etanol alimentício no processo de resfriamento do refrigerante”, disse.

“Essa possível contaminação, parece pouco provável, mas se houve, não é com material que não seja alimentício”, frisou Fávaro, ministro da Agricultura.

A fábrica permanecerá fechada até que seja feita a correção da falha. O Metrópoles procurou a Coca-Cola, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.