Faccionados do PCC e CV trocam tiros com a polícia em operação

Na manhã desta terça-feira (3/6), a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas deflagrou a Operação Saint Louis, para cumprir 40 mandados judiciais contra faccionados do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) que atuam nos municípios de São Luís do Quitunde e Paripueira, localizados na região do Litoral Norte de Alagoas. Durante a ação, uma troca de tiros foi iniciada e um suspeito acabou morto.

Foram cumpridos 12 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. Segundo os policias, houve reação por parte de um dos suspeitos durante a abordagem, o que gerou uma troca de tiros e culminou no óbito do suspeito, que foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Não foi divulgado a qual facção ele servia.

Leia também

Além de diversas munições de armas de grosso calibre, os investigadores também apreenderam uma espingarda e um revólver calibre 38.

A operação

Participam da operação a Inteligência da SSP e a Delegacia de Represssão a Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco). Os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital, com base em provas técnicas coletadas durante a investigação.

A operação mobilizou diversas unidades da Polícia Militar, como BOPE, ROTAM, BPRv, RPMon, 2º, 6º e 14º BPMs, 8ª CPM/I, CPChoque e CPRaio. A Polícia Civil participou com agentes do Centro de Operações Especiais e Diretoria de Polícia Judiciária da Área 2 (DPJ-2), com apoio aéreo do Departamento Estadual de Aviação (DEA).